Минстрой предложил давать налоговые вычеты гражданам, которые снимают жилье

Налоговый вычет с расходов на аренду жилья планируется ввести в России.

Как сообщает ТАСС, такую инициативу Минстрой РФ предлагает включить в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ».

«Данная задача включает в себя следующие мероприятия: предоставление налогового вычета на сумму в размере арендных платежей; субсидирование арендной платы до покрытия рыночного уровня арендных платежей наймодателю либо нанимателям», — говорится в проекте паспорта программы.

Также для улучшения жилищных условия граждан предлагается выдавать индивидуальные сертификаты на аренду.

Кроме того, Минстрой предлагает снизить государственные пошлины за регистрацию долгосрочного договора аренды и права собственности.