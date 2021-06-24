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Минстрой придумал, как не допустить срыва программы капремонта из-за роста цен на стройматериалы

Новости. Общество
16:10, 25 Июня 2021
фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Минстрой России в связи с ростом цен на стройматериалы предложил дать региональным операторам капремонта многоквартирных домов право увеличивать цену контрактов в ходе их исполнения до 25%.

Об этом сообщил ТАСС заместитель министра строительства и ЖКХ Максим Егоров.

Согласно настоящим правилам, у региональных операторов нет возможности и оснований для изменения стоимости ранее заключенных контрактов на проведение работ по капремонту. В результате работы могут оказаться под угрозой срыва из-за увеличения цен на стройматериалы — подрядчики не могут выполнить обязательства из-за возросших расходов.

«Мы постоянно мониторим ситуацию в регионах и уже сейчас видим, что она действительно сложная, так как не все подрядчики готовы работать по старым расценкам или отказываются выходить на торги. Чтобы не допустить срыва сроков программы, Минстроем России подготовлены изменения в постановление правительства Российской Федерации № 615. Благодаря этому у регоператоров появится возможность увеличивать цену контрактов о проведении капитального ремонта в ходе их исполнения до 25%», — сказал Егоров.

Он подчеркнул, что необходимо оперативно принять поправки в нормативную базу, чтобы дать возможность регионам исполнить обязательства по ремонту перед собственниками, а также сохранить уже сложившийся рынок подрядчиков, заинтересованных в капремонте.

Ранее бизнес-омбудсмен в Карелии Елена Гнетова заявила, что увеличение стоимости стройматериалов может привести к срыву государственных контрактов на строительство в республике — непредвиденные расходы мешают подрядчикам выполнить свои обязательства.

Об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

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