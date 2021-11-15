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Минстрой разъяснил, кого будут штрафовать за остекление балконов

Новости. Общество
16:23, 06 Декабря 2021
фото: © Андрей Бессонов / «Фонтанка.ру»

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С 1 марта 2022 года в России будут штрафовать за самовольную модернизацию балконов как физических, так и юридических лиц, которые являются собственниками помещений.

Как сообщает Газета. ru, за нарушение могут грозить штраф в 5 тыс. рублей и демонтаж конструкции. Также в случае нарушения противопожарных правил штраф может увеличиться на 2,5 тыс. рублей.

В Минстрое объяснили, что подобные штрафы не являются нововведением, они существовали и прежде.

«Штрафы за остекленные балконы не являются нововведением, они существовали и прежде. Надзорные органы имеют право и сейчас применять штрафные санкции при нарушении правил перепланировки и переустройства, а также региональных правил благоустройства, если они содержат требования к внешнему виду зданий», — говорится в публикации на сайте Минстроя.

Члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты Константин Крохин пояснил «Вечерней Москве», что людей, застекливших балконы до вступления в силу норм, штрафовать не будут.  Но со следующего года, если по плану дома балконы не имеют остекления, придется брать разрешение у местных властей для переоборудования — при условии, что такое требование установлено региональными или муниципальными нормативными актами.

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