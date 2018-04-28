Минстрой разъяснил возможности сноса "хрущевок" в городах России

Глава Минстроя Михаил Мень объяснил особенности возможной реновации ветхого и аварийного жилья в российских городах.

В случае отсутствия бюджетных средств, реновацию в отдельных микрорайонах могут осуществлять инвесторы, пояснил журналистам министр.

"В законопроекте о постоянно действующем механизме расселения аварийного жилья у нас прописано несколько опций, и одна из которых заключается в следующем: если большой город с инвестиционной привлекательностью, с достаточно дорогостоящими земельными ресурсами, на которых расположен сносимый аварийный дом, то здесь могут включаться рыночные механизмы и граждане могут быть участниками рыночного процесса и претендовать на определённые квадратные метры в будущем доме, который будет построен", — пояснил министр.

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