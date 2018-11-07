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Новости. Общество
13:24, 07 Ноября 2018
фото: Константин Лемешев / ТАСС

Минстрой России сообщил о нехватке в Карелии топлива на зиму

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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев назвал регионы с самыми низкими запасами топлива на зиму.

Самые низкие запасы, по словам главы ведомства, оказались у Тверской области, которая, согласно предоставленным данным, обеспечила себя на зиму углем только на 38%, а мазутом — на 5,1%, сообщили в РБК.

В ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

"На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают", — сказал глава ведомства.

Он отметил, что если ориентироваться на предоставленные регионами в центр цифры, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов. Крым обеспечил себя углем на 72,9% от норматива, а мазутом — на 82%.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Rmj
2018-11-07 17:24:42
Да что ж вы давите все и давите плохими новостями? Аж жить не хочется.
NIK
2018-11-07 15:05:43
До начала зимы этой команде чиновников хватит по управлять регионом , а далее , дай бог снимут , за разгильдяйство .
kiryha
2018-11-07 17:41:12
NIK, Скажут "Нет у нас для Карелии других чиновников.Живите с теми,кто есть". А мне думается,что уже произошла отрицательная селекция.Других просто нет.
Мизантроп
2018-11-07 13:41:27
В отличие от Крыма у нас валежника завались. Кто не дурак тот заготовил. Да, Парфен.
Гость
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