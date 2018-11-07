Минстрой России сообщил о нехватке в Карелии топлива на зиму

Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев назвал регионы с самыми низкими запасами топлива на зиму.

Самые низкие запасы, по словам главы ведомства, оказались у Тверской области, которая, согласно предоставленным данным, обеспечила себя на зиму углем только на 38%, а мазутом — на 5,1%, сообщили в РБК.

В ходе селекторного совещания по подготовке к отопительному сезону министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев заявил, что показатели некоторых российских регионов по запасам топлива на зимний период ниже нормативных, пишет РБК со ссылкой на ТАСС.

"На сегодня по нескольким субъектам России показатели по углю и мазуту несколько настораживают", — сказал глава ведомства.

Он отметил, что если ориентироваться на предоставленные регионами в центр цифры, Карелия завезла только 49,6% угля от плановых объемов. Крым обеспечил себя углем на 72,9% от норматива, а мазутом — на 82%.