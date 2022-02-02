Минтранс хочет понять, куда и на чем ездят жители Карелии

Министерство транспорта Карелии решило провести опрос среди жителей республики, каким транспортом и в каких направлениях они передвигаются.

Как пояснили в министерстве, результаты интернет-опроса будут использоваться для разработки новых маршрутов.

Участникам предложено ответить на 32 вопроса, которые позволят оценить «транспортное поведение жителей муниципальных образований и общий объём передвижений по территории городских округов и районов Карелии».

Среди вопросов – цели и периодичность поездок, предпочитаемый транспорт, качество работы общественного транспорта и дорог, проблемы транспортной инфраструктуры населённого пункта и другие.



Для каждого муниципального образования создана отдельная страница с вопросами. Полный список размешен на сайте министерства.