Минтранс Карелии готовит список замечаний подрядчику по ремонту дороги особой прочности

Министр дорожного хозяйства, транспорта и связи республики Сергей Щебекин рассказал о гарантийных осмотрах дорог.

Как пишет глава Минтранса Карелии Сергей Щебекин на своей странице в соцсети, в республике начались комиссионные осмотры региональных дорог.

«Мы сейчас составляем список замечаний подрядчику, который отремонтировал трассу Заозерье — Пиньгуба. Как только позволит погода, потребуем устранить дефекты асфальтобетонного покрытия», — отметил министр.

П словам руководителя Минтранса, такая работа будет проведена на каждом из 237 объектов ремонта, капитального ремонта, строительства и реконструкции, по которым действуют гарантийные обязательства.

«Уважаемые жители Карелии! Сообщайте о проблемных участках обновлённых трасс по круглосуточному телефону Управления автомобильных дорог РК: +7(8142) 59-99-89 или присылайте их фото на электронную почту: disp@upravtodor-rk.ru. Будем рады видеть вас, активные граждане, в рядах общественных контролёров. Обучение проведём 4–6 мая», — обратился министр к жителям республики.

Ранее сообщалось, отремонтированный в прошлом году по программе «Безопасные качественные дороги» участок автодороги Заозерье — Пиньгуба покрылся трещинами.