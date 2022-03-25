Минтранс Карелии ищет организации для эвакуации автомобилей на спецстоянку

Минтранс республики объявил отбор организаций для перемещения задержанных транспортных средств на спецстоянку.

Министерство по дорожному хозяйству, транспорту и связи региона объявляет о проведении отбора организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, на право заключения договора на осуществление перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку. Прошедшие конкурс компании будут заниматься также хранением и возвратом транспорта, сообщается на сайте правительства республики.

Заявки на участие в отборе подаются в Минтранс Карелии по адресу: г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 28, каб. 311 (в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00). E-mail: goskomtrans@karelia.ru, тел. (814-2) 77-27-01. Также рекомендуем предварительно направить заявку на е-mail: goskomtrans@karelia.ru, transport@karelia.ru.

Начало приема заявок − 29 марта, окончание − 11 апреля.

Консультации по подготовке заявок предоставляются по телефону (8142) 77-27-01.