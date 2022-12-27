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Минтранс Карелии назвал район-лидер по ремонту дорог в 2022 году

Новости. Общество
18:20, 28 Декабря 2022
фото: © Правительство Карелии

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Объем средств Дорожного фонда Карелии в этом году превысил исторический максимум и достиг 11,5 млрд рублей.

По сообщению Минтранса республики, больше всего работ в уходящем году провели в Сегежском районе, где завершен ремонт самых проблемных 25 километров федеральной автодороги Кочкома — госграница от трассы «Кола» с 0 по 25 км. Здесь идет реконструкция мостовых переходов на 10 км и 22 км региональной автодороги «Кола» — Надвоицы — Сегежа». Начато строительство подъездной дороги к гостинично-туристскому комплексу «Сегежа Норд Резорт & Спа».

В этом году отремонтировано более 20 километров региональной автодороги «Кола — Надвоицы — Сегежа», в следующем будет полностью завершен ремонт еще порядка 10 километров. На территории Сегежи отремонтирован путепровод Бульвар Советов и более 4 километров дорог местного значения.

Кроме того, в Пряжинском районе в 2022 году была продолжена реконструкция самого проблемного отрезка автодороги Петрозаводск — Суоярви  — с 25 по 33 км. За последние годы приведены в порядок уже более 90 км этой региональной дороги, которая должна дать развитие городу Суоярви, а также Пряжинскому и Суоярвскому районам. Завершены работы по реконструкции мостов через реку Сяпся и реку Кутижма, ведется реконструкция моста через реку Чална.

В Медвежьегорского районе продолжается ремонт региональной автодороги Медвежьегорск — Толвуя — Великая Губа, которая входит в маршрут движения к музею-заповеднику «Кижи». Полностью завершить ремонт дороги планируется в 2023 году.                      

В Петрозаводске идет строительство Лососинского шоссе, а в Костомукше — строительство магистрали общегородского значения. Завершение работ планируется в 2023 году. В Кондопоге начато строительство подъездной автомобильной дороги к заводу по переработке рыб.

Ранее сообщалось, дорогу рядом с древним кратером вулкана в Карелии отремонтировали на год раньше сроков.

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