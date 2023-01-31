Минтранс Карелии назвал сроки реконструкции дороги к «столице карельского юмора»

Реконструкция автодороги к деревне Киндасово в Карелии запланирована на 2024 год.

Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Щебекин на совещании, посвященном социально-экономическому развитию Пряжинского района, где расположена деревня.

По словам Щебекина, в 2023 году будут отремонтированы два аварийных моста, а в 2024 году – сама дорога.

Стоимость реконструкции Минтранс оценивает в сумму более 500 млн рублей.

Глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил, почему власти готовы потратить такие деньги на ремонт дороги, ведущей в сторону Киндасово.

Эта деревня давно стала брендом Карелии как «столица карельского юмора» благодаря своим праздникам и другим проектам, привлекающим туристов со всей республики и из других регионов России. Туристический проект «Киндасово – самая веселая деревня России» в 2022 году был отмечен знаком «Сделано в Карелии». Поэтому правительство считает целесообразным финансирование реконструкции, пояснил губернатор.