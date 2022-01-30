Минтранс Карелии определил сроки строительства дороги до границы с Архангельской областью

Министерство транспорта Карелии планирует строительство автодороги между Пудожем и границей с Архангельской областью на 2023–2024 годы.

Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Кондрашин сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Пудожского района.

По его словам, этот участок дороги свяжет Карелию с городом Каргополь в Архангельской области.

Минтранс рассчитывает получить финансирование в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Глава республики Артур Парфенчиков акцентировал внимание на том, что строить эту дорогу необходимо одновременно на территории Карелии и Архангельской области, чтобы организовать грузовые и туристические перевозки между двумя регионам.

Губернатор распорядился согласовать этот проект с планами руководства Архангельской области.