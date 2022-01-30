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Минтранс Карелии определил сроки строительства дороги до границы с Архангельской областью

Новости. Общество
14:23, 31 Января 2022
фото: © Chica Svetik / forum.awd.ru

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Министерство транспорта Карелии планирует строительство автодороги между Пудожем и границей с Архангельской областью на 2023–2024 годы.

Об этом сообщил заместитель министра Дмитрий Кондрашин сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Пудожского района.

По его словам, этот участок дороги свяжет Карелию с городом Каргополь в Архангельской области.

Минтранс рассчитывает получить финансирование в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги».

Глава республики Артур Парфенчиков акцентировал внимание на том, что строить эту дорогу необходимо одновременно на территории Карелии и Архангельской области, чтобы организовать грузовые и туристические перевозки между двумя регионам.

Губернатор распорядился согласовать этот проект с планами руководства Архангельской области.

 

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Комментарии

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nae
2022-01-31 14:45:55
А поподробнее можно? Ничего не понятно. Зачем строить дорогу на территории Карелии, если она есть до границы с Архангельской областью? Вот ремонтировать ее надо капитально. Или будет еще одна дорога в обход Кенозерского парка или в Архангельской области вместо грунтовки спрямят нормальную трассу? Но опять же по территории парка? Хотелось бы знать, т.к. в автомобильном сообщении между Петрозаводском и Архангельском промежуток между Пудожем и Каргополем самый ужасный и давно требует приложить руки. Весной там вообще по грунтовке не проехать. А заодно и у Кривцев надо бы кусок грунтовки заасфальтировать. Всю душу на этой щебенке вытрясешь, а некоторые даже картеры умудряются пробить.
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