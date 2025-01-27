Минтранс Карелии поинтересовался мнением местных жителей

Ведомство прорабатывает вопрос запуска международного авиамаршрута «Петрозаводск – Минск».
В паблике Минтранса Карелии сообщили о проработке ведомством вопроса запуска международного авиамаршрута «Петрозаводск — Минск».
В целях определения востребованности данного направления жителям республики предложили ответить на несколько вопросов:
— Представляет ли для Вас интерес направление «Петрозаводск — Минск» с рабочей, туристической, оздоровительными целями, для посещения родственников и друзей?
— Каким видом транспорт ВЫ пользуетесь или пользовались бы для поездки в Минск и другие населенные пункта Республики Беларусь?
Принять участие в опросе можно здесь и здесь.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание