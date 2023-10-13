Минтранс Карелии поздравил коллег с профессиональным праздником

Глава Минтранса Карелии в видеообращении поздравил работников дорожной отрасли.

В Минтрансе Карелии поздравили коллег, работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником.



«Этот государственный праздник еще раз подтверждает высокую степень необходимости и значимости профессии. Праздник тех, кто своим упорным трудом и мастерством прокладывает, обустраивает и содержит в порядке дороги и мосты, объекты улично-дорожной сети», — написали в паблике республиканского ведомства.



Автомобильные дороги объединяют нас с родными и близкими, соединяют села и города, регионы и страны.



Особую благодарность в этот день специалисты ведомства выразили ветеранам дорожного хозяйства. «Опыт, который вы передаете молодым специалистам, незаменим», — отметили в министерстве.

Глава Минтранса Карелии в видеообращении с теплыми поздравлениями и добрыми пожеланиями обратился в профессиональный праздник ко всем причастным к нему.

В республиканском ведомстве также пожелали дорожникам успешного выполнения стоящих перед ними задач, крепкого здоровья и благополучия. «Пусть плоды ваших трудов радуют жителей нашей республики!» — добавили в официальном паблике.