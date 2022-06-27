Минтранс Карелии предупредил о проверках таксистов — у нелегалов конфискуют автомобили

ГИБДД, министерство транспорта и налоговая служба с 27 июня по 4 июля 2022 года проводят рейды для выявления автоперевозчиков, в том числе таксистов, которые нелегально работают в Карелии.

Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Таксистов проверяют, есть ли у них регистрация в качестве индивидуальных предпринимателей и разрешение на оказание услуг такси. Тем, у кого нет таких документов, грозит штраф в размере до 2,5 тыс. рублей с конфискацией автомобиля.

Минтранс рекомендовал для получения разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси, зайти на сайт ведомства или позвонить по телефону (8142) 77-27-01.