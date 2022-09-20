Минтранс Карелии предупредил об изменении расписания социального рейса на Кижи

С 5 октября изменится время отправления социальных «Комет» по маршруту «Петрозаводск–Сенная Губа–Кижи–Сенная Губа–Петрозаводск».

С 5 октября время отправления социального рейса из Петрозаводска в Кижи переносится на 14.30. Изменения в расписание внесли в связи со значительным сокращением светлого времени суток. Об этом сообщили в Минтрансе республики.

Согласно новому расписанию, социальная «Комета» отправится из Петрозаводска — в 14.30, ее прибытие в село Сенная Губа состоится в 15.45, отправление — 15.55, прибытие на остров Кижи — 16.05. Уже в 16.25 она отправится по обратному маршруту: прибытие в село Сенная Губа — 16.35, отправление — 16.45, прибытие в Петрозаводск — 18.00.

Рейсы выполняются по средам, пятницам и воскресеньям до 9 октября.