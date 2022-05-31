Минтранс Карелии сообщил о переносе социального рейса по маршруту «Петрозаводск–Сенная Губа–Кижи»

Пассажиры, которые ранее приобрели билеты на рейс, сохраняют право воспользоваться ими, сообщили в Минтрансе Карелии.

Социальный рейс по маршруту «Петрозаводск–Сенная Губа– Кижи–Сенная Губа–Петрозаводск» переносится с 12 июня на 13 июня с сохранением времени отправления.

В связи с обращениями граждан, а также переносом выходного дня (День России) Минтранс РК сообщает об изменении в расписании рейсов по маршруту Петрозаводск–Сенная Губа– Кижи–Сенная Губа–Петрозаводск.

При этом время отправления остается неизменным:

- отправление из Петрозаводска в летний период - в 18.00;

- прибытие в с. Сенная Губа – 19.10, отправление – 19.20;

- прибытие на о. Кижи – 19.30, отправление – 19.50;

- прибытие в с. Сенная Губа – 20.00, отправление – 20.10;

- прибытие в г. Петрозаводск – 21.20.

Офис продаж располагается по адресу: Петрозаводск, ул. Пушкинская, д. 13. Телефон для связи, а также брони билетов: 33-10-50. Режим работы кассы, ежедневно с 12.00 до 17.00.

Граждане, которые ранее приобрели билеты на рейс 12 июня (воскресенье), сохраняют право воспользоваться ими 13 июня (понедельник) 2022 года.