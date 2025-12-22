Минтранс Карелии сообщил о плохой связи в семи отдалённых населённых пунктах республики

Специалисты Министерства транспорта Республики Карелия совместно с филиалом МТС провели обследование качества мобильной связи в семи отдалённых населённых пунктах.
Работа выполнена в рамках реализации мирового соглашения между оператором связи и Федеральной антимонопольной службой (ФАС), сообщает Минтранс Карелии.
Было обследовано семь населённых пунктов:
— посёлок Соддер;
— посёлок Леппяниэми;
— посёлок Интерпоселок;
— посёлок Верхние Важины;
— деревня Сяндеба;
— деревня Маньга;
— деревня Каскеснаволок.
В ходе полевых работ специалисты оценивали возможность использования услуг голосовой связи и передачи данных. По итогам проверки установлено, что во всех семи населённых пунктах уровень сигнала как в режиме ожидания, так и во время голосового вызова и передачи данных в нескольких контрольных точках имеет значительные отклонения от требуемых нормативных параметров.
Ранее мы сообщали, что социальный дом в карельском поселке обеспечили дровами на зиму.