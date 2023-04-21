Минтранс Карелии вернул жителям Эссойлы и Крошнозеро пригородное сообщение

Возобновлены автобусные рейсы по маршруту из Петрозаводска до Пряжи, сообщили в министерстве.
С 12 июля возобновят рейсы по маршруту Петрозаводск – Эссойла – Крошнозеро – Пряжа – Петрозаводск (№ 609) и Петрозаводск – Пряжа – Крошнозеро – Эссойла – Крошнозеро – Петрозаводск (№ 609-А).
Рейсы будут выполнять по средам второй недели каждого месяца на автобусах Газель Next.
С расписанием жители могут ознакомиться на сайте автовокзала Петрозаводска.
Перевозки пассажиров по указанным маршрутам перевозчик прекратил 23 апреля в связи с «нерентабельностью», отметили в региональном Минтрансе.
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