Минтранс Карелии вернул жителям Эссойлы и Крошнозеро пригородное сообщение

Возобновлены автобусные рейсы по маршруту из Петрозаводска до Пряжи, сообщили в министерстве.

С 12 июля возобновят рейсы по маршруту Петрозаводск – Эссойла – Крошнозеро – Пряжа – Петрозаводск (№ 609) и Петрозаводск – Пряжа – Крошнозеро – Эссойла – Крошнозеро – Петрозаводск (№ 609-А).



Рейсы будут выполнять по средам второй недели каждого месяца на автобусах Газель Next.



С расписанием жители могут ознакомиться на сайте автовокзала Петрозаводска.



Перевозки пассажиров по указанным маршрутам перевозчик прекратил 23 апреля в связи с «нерентабельностью», отметили в региональном Минтрансе.