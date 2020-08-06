Минтранс назвал категории автодорог, где можно увеличивать максимальную скорость движения

Министерство транспорта РФ выступает за увеличение скоростного лимита на автомобильных дорогах высокой технической категории.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минтранса Евгения Дитриха.

"У нас в ряде регионов тоже есть прекрасные дороги, на которых скорость может быть увеличена. Скорость зависит от технической категории участка. Мы говорим в первую очередь про дороги высших технических категорий. Первая - 1A,1B, возможно, 2A категория", — сказал Дитрих журналистам.

Какие автодороги относятся к этим категориям, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".