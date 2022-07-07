Минтранс объяснил задержку авиарейса из Петрозаводска нарушением требований безопасности 

Самолет рейсом Петрозаводск-Минеральные Воды 9 июля вылетел с опозданием из-за перегруза.

Об этом сообщили в министерстве транспорта Карелиию

«Задержка вылета самолета из аэропорта Петрозаводск в Минеральные Воды 9 июля была связана с выявленным сотрудниками аэропорта, несущими строжайшую ответственность за безопасность полётов, перегрузом воздушного судна», — говорится в сообщении.



Вылет был разрешён после выработки части топлива.

«Таким образом были приняты меры для соблюдения требований безопасности полетов. Аэропорт „Петрозаводск “ заботится о жизни и здоровье пассажиров и впредь будет пресекать нарушения со стороны авиакомпании», — добавили в Минтрансе.