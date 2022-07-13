Минтранс объявил, когда новые троллейбусы выйдут на маршруты в Петрозаводске

Очередная партия троллейбусов поступит в Петрозаводск до начала сентября.
Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.
По его словам, из бюджета республики выделены деньги для покупки 5 троллейбусов.
«Мы ожидаем, что до сентября эти машины поступят в город», - сказал Кондрашин.
Он напомнил, что весной на маршруты в Петрозаводске вышли 16 новых троллейбусов.
Кроме того, в течение трех лет планируется покупка еще около 20 машин, добавил Кондрашин.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание