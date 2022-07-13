Минтранс объявил, когда новые троллейбусы выйдут на маршруты в Петрозаводске

Очередная партия троллейбусов поступит в Петрозаводск до начала сентября.

Об этом сообщил в эфире телеканала «Россия 1. Карелия» заместитель транспорта Карелии Дмитрий Кондрашин.

По его словам, из бюджета республики выделены деньги для покупки 5 троллейбусов.

«Мы ожидаем, что до сентября эти машины поступят в город», - сказал Кондрашин.

Он напомнил, что весной на маршруты в Петрозаводске вышли 16 новых троллейбусов.

Кроме того, в течение трех лет планируется покупка еще около 20 машин, добавил Кондрашин.