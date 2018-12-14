Минтранс: Онежский завод поставил рекорд по импортозамещению

Уровень импортозамещения при строительстве нового судна, заложенного сегодня на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, составит более 60%, что является рекордным показателем для российского судостроения.

"Повышен в ходе строительства этого судна уровень импортозамещения с традиционных для наших судостроительных заводов 30% до 60%. Практически 60% - поставки наших российских предприятий используются для работы Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Тоже достаточно серьезный наш успех", – сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.

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