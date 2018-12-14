Минтранс: Онежский завод поставил рекорд по импортозамещению

Новости по теме
Загрузка...
Уровень импортозамещения при строительстве нового судна, заложенного сегодня на Онежском судостроительно-судоремонтном заводе, составит более 60%, что является рекордным показателем для российского судостроения.
"Повышен в ходе строительства этого судна уровень импортозамещения с традиционных для наших судостроительных заводов 30% до 60%. Практически 60% - поставки наших российских предприятий используются для работы Онежского судостроительно-судоремонтного завода. Тоже достаточно серьезный наш успех", – сказал министр транспорта России Евгений Дитрих.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
13.12.2018, 17:19
12.12.2018, 11:59
09.12.2018, 18:15
09.12.2018, 09:49
07.12.2018, 12:37
Аналитика
Сегодня 14:37
Тема недели
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев резко раскритиковал власти Карелии, которые довели реализацию федеральной целевой программы (ФЦП) по развитию республики практически до грани срыва.
13.12.2018 11:41
12.12.2018 11:35
12.12.2018 10:49
12.12.2018 09:14
Чтиво
Сегодня 12:32
Личное мнение
Карельские депутаты решили переименовать историческое название острова в Ладожском озере.
Сегодня 09:46
12.12.2018 13:43
07.12.2018 15:50
Медиа
Сегодня 12:02
Комментарии