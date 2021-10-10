Минтранс планирует построить отдельную дорогу между автовокзалом и ж/д вокзалом Петрозаводска

Между железнодорожным вокзалом и автовокзалом в Петрозаводске планируется строительство автодороги со стороны микрорайона Перевалка.

Об этом написала Вконтакте замминистра транспорта Карелии Юлия Мизинкова.

«Проект по объединению ж/д и автовокзала в единый транспортно-пересадочный узел уже прорабатывается. Вдоль существующей пешеходной дорожки планируется сделать автомобильную дорогу с выездом на Чапаева. На площадке у выхода с путепровода будет организована парковка», — написала Мизинкова.

По ее словам, проектно-сметная документация для строительства дороги должна быть разработана в 2022 году.