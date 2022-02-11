Минтранс рассмотрит возможность открытия ж/д станций для дачников на маршруте Петрозаводск-Кондопога

Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минтрансу обсудить с РЖД возможность строительства ж/д станций на маршруте Петрозаводск–Кондопога вблизи дачных кооперативов.

Такое распоряжение губернатор дал сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

По мнению Парфенчикова, железнодорожное сообщение будет востребовано дачниками, которые смогут добираться до своих участков в любое время года. Одна из таких станций, может быть открыта в районе Лучевого — дачники смогут доехать туда на электричке, а потом пересесть на маршрутку, пояснил губернатор.

Он поручил обсудить с РЖД экономическую эффективность таких маршрутов.