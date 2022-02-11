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Минтранс рассмотрит возможность открытия ж/д станций для дачников на маршруте Петрозаводск-Кондопога

Новости. Общество
10:31, 18 Февраля 2022
фото: © Правительство Карелии

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Глава Карелии Артур Парфенчиков поручил Минтрансу обсудить с РЖД возможность строительства ж/д станций на маршруте Петрозаводск–Кондопога вблизи дачных кооперативов.

Такое распоряжение губернатор дал сегодня на совещании правительства по вопросам социально-экономического развития Кондопожского района.

По мнению Парфенчикова, железнодорожное сообщение будет востребовано дачниками, которые смогут добираться до своих участков в любое время года. Одна из таких станций, может быть открыта в районе Лучевого — дачники смогут доехать туда на электричке, а потом пересесть на маршрутку, пояснил губернатор.

Он поручил обсудить с РЖД экономическую эффективность таких маршрутов.

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Комментарии

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Generalus87
2022-02-18 11:15:58
Оооооогомная утопия! Чтобы построить и открыть жд станции нужны просто бешанные бабки
Os
2022-02-18 11:14:00
Откройте станцию у Мелиоративного тогда, там вообще большой поселок.
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