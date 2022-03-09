Минтранс РФ: 6 российских авиакомпаний продолжают выполнять международные перелеты, в Россию летают 29 перевозчиков

Минтранс РФ заявляет об обеспечении потребности населения России в перелетах, говорится в сообщении министерства.

«Российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках. Практический опыт, приобретенный российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве напомнили, что в текущем году для повышения уровня мобильности населения реализуются меры господдержки субсидируемых маршрутов, на которые из бюджета выделено 27,5 млрд рублей.

«На сегодняшний день осуществляются программы субсидирования региональных перевозок, полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора», — пояснили в министерстве.

Шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять международные перелеты, в Россию летают 29 перевозчиков.

«Несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российскими авиакомпаниями продолжаются международные авиаперевозки. Шесть российских авиакомпаний выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю», — заявляет Минтранс.

Министерство поясняет, что на зарубежных рейсах авиакомпании используют суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

«Кроме того, на сегодняшний день рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистан», — добавляет Минтранс.

В министерстве напомнили, что на портале госуслуг запущена форма обратной связи для россиян, которые испытывает сложности с возвращением в РФ. «Через нее можно передать данные о месте своего нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят скорректировать списки российских граждан и помочь им вернуться домой», — пояснили в Минтрансе.