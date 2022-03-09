890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
Глава Минздрава Карелии назвал признаки нового штамма коронавируса
16.03.2022 14:35
Минэк объяснил, когда спадет ажиотажный спрос на сахар в Карелии
Сегодня 06:40

Минтранс РФ: 6 российских авиакомпаний продолжают выполнять международные перелеты, в Россию летают 29 перевозчиков

Новости. Общество
10:40, 17 Марта 2022
фото: © Авиакомпания «Россия»

Новости партнеров

Минтранс РФ заявляет об обеспечении потребности населения России в перелетах, говорится в сообщении министерства.

«Российские авиакомпании обеспечивают потребности населения в воздушных перевозках. Практический опыт, приобретенный российской гражданской авиацией в условиях пандемии COVID-19, позволил оперативно принять необходимые решения в целях повышения транспортной доступности и мобильности населения России в текущих условиях», — сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В министерстве напомнили, что в текущем году для повышения уровня мобильности населения реализуются меры господдержки субсидируемых маршрутов, на которые из бюджета выделено 27,5 млрд рублей.

«На сегодняшний день осуществляются программы субсидирования региональных перевозок, полетов в центральную часть России из Калининграда, с Дальнего Востока, а также созданной в 2021 году единой Дальневосточной авиакомпании «Аврора», — пояснили в министерстве.

Шесть российских авиакомпаний продолжают выполнять международные перелеты, в Россию летают 29 перевозчиков.

«Несмотря на введенные рядом зарубежных государств ограничения на использование своего воздушного пространства, российскими авиакомпаниями продолжаются международные авиаперевозки. Шесть российских авиакомпаний выполняют полеты в Азербайджан, Армению, Белоруссию, Киргизию, ОАЭ, Таджикистан, Турцию и Узбекистан с совокупной частотой около 250 рейсов в неделю», — заявляет Минтранс.

Министерство поясняет, что на зарубежных рейсах авиакомпании используют суда, у которых отсутствует риск быть задержанными за рубежом, в том числе 147 российских самолетов Sukhoi Superjet 100.

«Кроме того, на сегодняшний день рейсы в Россию осуществляют 29 авиакомпаний из Алжира, Армении, Бахрейна, Белоруссии, Венесуэлы, Израиля, Индии, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Марокко, Монголии, ОАЭ, Сербии, Сирии, Таджикистана, Туркменистана, Турции и Узбекистан», — добавляет Минтранс.

В министерстве напомнили, что на портале госуслуг запущена форма обратной связи для россиян, которые испытывает сложности с возвращением в РФ. «Через нее можно передать данные о месте своего нахождения и информацию об обратном билете, которые позволят скорректировать списки российских граждан и помочь им вернуться домой», — пояснили в Минтрансе.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
14.03.2022, 16:29
Еще один юный житель Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине
10.03.2022, 16:51
Весь поселок в Карелии пришел проститься с 19-летним Кириллом Некрасовым, погибшим во время спецоперации на Украине (ФОТО)
10.03.2022, 12:47
Исчезновению иностранных товаров в магазинах обрадовался каждый пятый житель Карелии

Чтиво

15.03.2022 14:23
Без политики
Здесь лучше, чем дома
В Петрозаводске работает отделение социальной реабилитации, где специалисты помогают пожилым людям и инвалидам забыть об одиночестве.
Прощание с Большим Маком
11.03.2022 11:44
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
14.03.2022 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»