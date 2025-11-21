Минтранс России не считает нужным вводить права для электросамокатчиков

Минтранс России пока не видит необходимости в введении водительских удостоверений для электросамокатчиков.

Это касается и прочих лиц, управляющих средствами индивидуальной мобильности. Об этом заявил исполняющий обязанности заместителя директора Департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса РФ Николай Чередниченко.

По его словам, ведомство поддерживает введение дополнительного регулирования СИМ, в том числе разработку для них правил дорожного движения.

— Пока речи о том, что они (водители СИМ) должны иметь права, у нас нет, — приводит слова чиновника ТАСС.

Чередниченко при этом указал, что министерство намерено увеличить с 14 до 16 лет возраст, с которого человек может ездить на электросамокатах, сегвеях и прочих аппаратах по дорогам общего пользования. При этом он уточнил, что в рекреационных зонах — парках и зонах отдыха — эти ограничения действовать не будут.

Напомним, в марте 2023 года электросамокаты, гироскутеры, сигвеи и моноколеса впервые получили статус средств индивидуальной мобильности, закрепленный в правилах дорожного движения.