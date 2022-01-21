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Минтранс составил предварительное расписание «Орланов» на севере Карелии

Новости. Общество
13:24, 22 Января 2022
фото: © правительство Карелии

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Рельсовые автобусы «Орлан» по железнодорожному маршртуту Лоухи-Пяозерский будут ходить два раза в неделю - по средам и пятницам.

Об этом говорится в ответе министерства транспорта Карелии на запрос депутата парламента Андрея Монастыршина.

Согласно предварительному расписанию, «Орланы» будут отправляться из Лоухи в 18.00 и прибывать на станцию Пяозеро в 21.00.

Со станции Пяозеро запланировано отправление в 6.00 с прибытием в Лоухи в 9.00.

«Орланы» буду делать остановки на станциях Лоухи, Еловая, Кестеньга, Коккосалма, Совпорог, Пяозеро.

Ранее в правительстве Карелии сообщили, что новый маршрут планируется запустить с 1 июня.

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