Минтранс впервые предложил штрафовать нарушителей через систему распознавания лиц

В России штрафы за административные правонарушения могут начать выносить посредством использования биометрических данных.
Министерство транспорта России впервые предложило использовать систему распознавания лиц для вынесения штрафов гражданам, нарушающим правила безопасности на железной дороге. Документ, предполагающий внесение изменений в статью 11 закона «О персональных данных», опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно инициативе, выявлять нарушителей будут при помощи камер видеонаблюдения.
При этом обработка биометрических данных в определённых случаях может проводиться без согласия их владельца, например, для «осуществления правосудия» или геномной регистрации (процесса сбора, анализа и хранения данных о человеческой ДНК). Кроме того, ведомство предлагает внести в этот список контроль за соблюдением правил поведения при нахождении на железнодорожных путях и их переходе. Конкретные локации определит владелец ж/д инфраструктуры.
Однако, как пишет «Коммерсантъ», в Центре биометрических технологий заверили, что функция автоматического наложения штрафов не может быть реализована на базе Единой биометрической системы (ЕБС) «как технически, так и нормативно», отметив, что идея об «автоматизации» санкций лишена смысла.
Кроме того, генеральный директор компании по разработке технологий распознавания лиц и объектов «VisionLabs» Дмитрий Марков в беседе с «Ъ» заявил, что для введения новой системы процент ложноположительных срабатываний на камерах наблюдения должен сводиться к минимуму, что практически невозможно в условиях низкой освещённости.