Лариса Подсадник: «Единая Россия» и в Карелии – преимущественно женская партия»
22 октября, 08:10 Статьи
Тема недели
7:0 в пользу города: как перезагрузка транспортной системы изменила жизнь Петрозаводска
21 октября, 15:30 Статьи
Тема недели
Между нами, девочками: эксперты красоты раскроют для жительниц Карелии секреты молодости
21 октября, 14:05 Статьи
Минтруд анонсировал расширение конкурса «Лучший по профессии» в 2026 году
Сегодня 22:00 Общество
Поделиться

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» значительно расширит программу в 2026 году. По итогам заседания оргкомитета утверждены новые номинации и увеличенное количество регионов-участников.

фото: © Управление труда и занятости Республики Карелия

Ключевые изменения:
— Одобрены 4 корпоративные номинации от ведущих компаний: «Газорезчик» (СГМК), «Машинист грузового и пассажирского движения» (РЖД), «Инспектор транспортной безопасности» и «Техник-протезист»
— Федеральные этапы пройдут по 20 профессиональным номинациям в разных регионах России
— Количество заявок на проведение федеральных этапов выросло более чем в 2 раза

Статистика 2025 года:
— Более 200 региональных этапов в 73 субъектах РФ
— Участники из 79 регионов и 1000 компаний
— Около 200 000 участников в профориентационных мероприятиях

Как отметил министр труда Антон Котяков:

—Видим результаты масштабной перезагрузки конкурса. Было проведено более 200 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» в 73 субъектах Федерации. Участие в конкурсе приняли победители более 70 отраслевых и корпоративных чемпионатов. А в профориентационных, деловых и праздничных мероприятиях «Лучшего по профессии» в 2025 году приняло участие около 200 тыс. человек. В этом году за звание «Лучшего по профессии» боролись представители 79 субъектов Федерации из более чем тысячи компаний. На проведение федеральных этапов конкурса в 2026 году от регионов было подано 75 заявок – это более чем вдвое больше, чем в 2025 году.
Конкурс «Лучший по профессии» продолжает расширяться, предоставляя специалистам из разных отраслей возможность продемонстрировать свое мастерство на всероссийском уровне.

Напомним, жительница Кондопоги представит Карелию на федеральном конкурсе «Серебряный старт».

Обсудить (0) в ленту
Вадим Яковлев
предприниматель
«Единственное, что мы можем оставить после себя, это память»
Предприниматель из Кондопоги о том, почему решил заняться необычным благоустройством карельских поселков.

подробнее

