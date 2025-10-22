Минтруд анонсировал расширение конкурса «Лучший по профессии» в 2026 году

Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» значительно расширит программу в 2026 году. По итогам заседания оргкомитета утверждены новые номинации и увеличенное количество регионов-участников.
Ключевые изменения:
— Одобрены 4 корпоративные номинации от ведущих компаний: «Газорезчик» (СГМК), «Машинист грузового и пассажирского движения» (РЖД), «Инспектор транспортной безопасности» и «Техник-протезист»
— Федеральные этапы пройдут по 20 профессиональным номинациям в разных регионах России
— Количество заявок на проведение федеральных этапов выросло более чем в 2 раза
Статистика 2025 года:
— Более 200 региональных этапов в 73 субъектах РФ
— Участники из 79 регионов и 1000 компаний
— Около 200 000 участников в профориентационных мероприятиях
Как отметил министр труда Антон Котяков:
—Видим результаты масштабной перезагрузки конкурса. Было проведено более 200 региональных этапов конкурса «Лучший по профессии» в 73 субъектах Федерации. Участие в конкурсе приняли победители более 70 отраслевых и корпоративных чемпионатов. А в профориентационных, деловых и праздничных мероприятиях «Лучшего по профессии» в 2025 году приняло участие около 200 тыс. человек. В этом году за звание «Лучшего по профессии» боролись представители 79 субъектов Федерации из более чем тысячи компаний. На проведение федеральных этапов конкурса в 2026 году от регионов было подано 75 заявок – это более чем вдвое больше, чем в 2025 году.
Конкурс «Лучший по профессии» продолжает расширяться, предоставляя специалистам из разных отраслей возможность продемонстрировать свое мастерство на всероссийском уровне.
Напомним, жительница Кондопоги представит Карелию на федеральном конкурсе «Серебряный старт».