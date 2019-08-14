Минтруд готов рассмотреть предложение о сокращении рабочей недели

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Письмо Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) поступило в Минтруд и подлежит обсуждению с участием профсоюзов и работодателей.
Об этом заявили RNS в пресс-службе Минтруда, комментируя предложение ФНПР рассмотреть идею сокращения рабочей недели с сохранением прежней зарплаты сотрудников.
"Данное письмо в Минтруд России поступило. Этот вопрос подлежит обсуждению с участием как профсоюзов, так и работодателей – всех сторон социального партнерства№, – сообщили в министерстве.
В ведомстве подчеркнули, что Трудовым кодексом установлена максимальная продолжительность рабочей недели в 40 часов, нижней границы не существует.
Подробнее читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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