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Минтруд хочет изменить условия начисления пособий по безработице

Новости. Общество
09:00, 18 Февраля 2022
фото: Павел Смертин / ТАСС

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Минтруд планирует подготовить новую редакцию закона «О занятости населения», в котором, будут изменены правила выплат пособий по безработице,

Об этом РБК сообщили в министерстве.

Минтруд предлагает сделать индивидуальный план поиска работы основным элементом взаимодействия служб занятости с гражданами. Такой план будет составляться при постановке на учет в качестве безработного, а его мероприятия станут обязательными. Если гражданин не будет выполнять предписания, то может потерять пособие.

Согласно действующему порядку регистрации безработных, план самостоятельного поиска места работы не является обязательной частью процедуры и назначение пособия от него не зависит. Кроме того, Минтруд предлагает рассмотреть вопрос о возможности оказания службами занятости платных услуг сверх установленных законодательством.

Введение взаимосвязи между индивидуальным планом поиска работы для выплаты пособий по безработице, которое предлагает Минтруд, соответствует зарубежным тенденциям, отметил руководитель направления «Правовое развитие» ЦСР Максим Башкатов.

Например, в Великобритании для получения выплат лицо принимает на себя «Обязательство заявителя», в котором указываются действия, которые необходимо выполнить для поиска работы (например, зарегистрироваться на сайте с вакансиями или пройти курс повышения квалификации). Если их проигнорировать, размер пособий может быть уменьшен.

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