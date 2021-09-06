Минтруд назвал самые травмоопасные профессии

В Минтруде сообщили, в каких отраслях наиболее велик риск получить травму.

Строительство, транспорт и добыча полезных ископаемых являются сами травмоопасными сферами труда, заявил первый замглаввы Минтруда Алексей Вовченко. Об этом сообщает РИА Новости.

«Самые такие травмоопасные, которые дают наибольшие цифры травматизма — это строительство и транспорт. Ну и естественно, это добыча полезных ископаемых», — заявил он журналистам.

Вовченко добавил, что наименее опасной сферой является офисная работа. По его словам, также есть устойчивый тренд на снижение травматизма в РФ.