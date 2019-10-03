Минтруд посоветовал частным компаниям отказаться от дорогих подарков сотрудникам

В ведомстве напомнили, что максимальная стоимость подарка установлена Гражданским кодексом РФ.

Как пояснили РИА Новости в Минтруде, материалы разработаны для борьбы с коррупцией в организациях.

"Основной задачей было обрисовать организациям направления для формирования их внутренней антикоррупционной среды, дать практические советы по ее выстраиванию", - отметили в министерстве, добавив, что материалы будут распространены для получения обратной связи и возможной доработки комплекса.

В министерстве порекомендовали начать с разработки и принятия антикоррупционной политики организации, а также определить работников или подразделения, ответственные за предупреждение коррупции.

В рекомендациях, подготовленных Минтрудом, отмечено, что согласно 575-й статье Гражданского кодекса, "не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей в отношениях между коммерческими организациями".