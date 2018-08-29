09:57, 29 Августа 2018
Минтруд предложил за счет бюджета создавать домашние дошкольные группы и обучать нянь
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Министерство труда предлагает создавать за счет бюджета домашние дошкольные группы и обучать нянь для присмотра за детьми.
Об этом говорится в рабочей версии федерального проекта "Создание яслей — содействие занятости женщин".
По сведениям газеты "Известия", Минтруд планирует создание почти 9 тыс. домашних дошкольных групп и обучение 150 тыс. нянь к концу 2024 года.
Вот здесь – подробнее.
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