Минтруд предложил за счет бюджета создавать домашние дошкольные группы и обучать нянь

фото: кадр из т/ф "Мэри Поппинс, до свидания" (1984г., реж.Л.Квинихидзе)

Министерство труда предлагает создавать за счет бюджета домашние дошкольные группы и обучать нянь для присмотра за детьми.

Об этом говорится в рабочей версии федерального проекта "Создание яслей — содействие занятости женщин".

По сведениям газеты "Известия", Минтруд планирует создание почти 9 тыс. домашних дошкольных групп и обучение 150 тыс. нянь к концу 2024 года.

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