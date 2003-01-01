Минтруд рассказал, как изменятся социальные выплаты в 2026-м году

Пенсии и социальные выплаты в России повысят с 2026 года

С 1 января 2026 года страховые пенсии по старости будут проиндексированы на 7,6%. В результате средний размер таких пенсий увеличится почти на 2 тысячи рублей и составит 27,1 тысячи рублей. Социальные пенсии вырастут на 6,8% с 1 апреля 2026 года.

С 1 февраля на 6,8% также проиндексируют другие социальные выплаты, включая материнский капитал и ежемесячные денежные выплаты инвалидам и ветеранам. Максимальное пособие по беременности и родам увеличится до 955,8 тысячи рублей, а пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих граждан — до 83 тысяч рублей в месяц.

«На единое пособие для семей с детьми планируется направить порядка 1,76 трлн руб», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, 119 млрд руб. предусмотрены на семейную выплату, которая стартует с 2026 года. Она позволит родителям двух и более детей возвращать часть подоходного налога. Рассчитывать на эту выплату смогут семьи со среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума.

Материнский капитал на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, а на второго — 974,1 тысячи рублей, если семья не получала капитал на первого.

На все пенсионные выплаты и меры социальной поддержки в 2026 году планируется направить более 18,7 триллионов рублей, из которых почти 13 триллионов рублей пойдет непосредственно на выплаты пенсий.