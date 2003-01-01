Минтруд рассказал, как россияне будут работать и отдыхать в 2026-м году

Правительство утвердило календарь выходных и праздничных дней на 2026 год.

Россиян в течение года ждет несколько коротких рабочих недель.

Год начался с одних из самых длинных новогодних каникул — отдыхали с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно.

Следующие длинные выходные ждут в феврале. На День защитника Отечества отдыхать будем с 21 по 23 февраля. После праздника рабочая неделя будет короткой — с 24 по 27 февраля.

В марте празднуем Международный женский день. Выходные продлятся с 7 по 9 марта, а затем снова короткая рабочая неделя — с 10 по 13 марта.

Майские праздники разделятся на два периода. Первые майские выходные — с 1 по 3 мая, выходные ко Дню Победы — с 9 по 11 мая. Работать между праздниками будем с 4 по 8 мая.

В июне на День России отдых продлится три дня — с 12 по 14 июня. Рабочая неделя перед этим будет короткой: с 8 по 11 июня.

День народного единства 4 ноября выпадает на среду. Из-за этого длинных выходных не будет, а праздник просто разделит рабочую неделю пополам. Год завершится приятным бонусом — 31 декабря 2026 года снова будет выходным днем.

Всего в 2026 году при пятидневной рабочей неделе будет 247 рабочих и 118 праздничных и выходных дней.

Как пояснили в Минтруде, «постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни».