Минтруд рассказал, когда пенсионеры получат разовую выплату

Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, когда пенсионеры получат единовременную выплату, о которой ранее заявлял президент страны Владимир Путин.

Более 30 миллионов пенсионеров получат единовременную выплату уже в конце следующей недели, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании. Об этом информирует РИА Новости.

По его словам, речь идет о россиянах, которые получают пенсию на банковские карты.

В свою очередь, те, кому деньги приносят на дом, — это 12,7 миллиона человек — получат дополнительные десять тысяч рублей с 3 сентября одновременно с выплатой пенсии.

Владимир Путин на прошлой неделе на встрече с представителями «Единой России». заявил о необходимости дополнительной разовой выплаты всем категориям пенсионеров. Он объяснил это решение тем, что выплата в размере тысячи рублей «подъедается» инфляцией, причем для пожилых людей эти последствия ощущаются острее, поскольку их структура потребления несколько отличается от расходов других граждан. Во вторник глава государства подписал соответствующий указ.