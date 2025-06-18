Минтруд рассказал, сделают ли 31 декабря выходным

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что 31 декабря этого года выпадает на выходной день, постараются сделать таковым и 31 декабря 2026 года.

Об этом в пятницу, 20 июня, заявил глава ведомства Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«В 2025 году 31 декабря будет выходным днем. И в 2026 году постараемся сделать так же», — сказал он.

Глава Минфина подчеркнул, что инициатива направлена на то, чтобы люди в преддверии праздника имели больше свободного времени для подготовки и могли провести время с близкими.

Напомним, прошлые новогодние каникулы продлились с 29 декабря 2024 года по 8 января.