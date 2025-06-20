Минтруд России разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

Проект календаря на будущий год разработал Минтруд. Он размещен на общественное обсуждение.

Согласна планам ведомства, новогодние каникулы продлятся 12 дней.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается Правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Кроме того, в следующем году россиян ожидают сокращенные рабочие недели в связи с Днем защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и с Международным женским днем — с 7 по 9 марта. В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Также в июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня, а в ноябре будет один дополнительный выходной — 4 ноября (День народного единства) выпадает на среду.