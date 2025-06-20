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Минтруд России разработал проект календаря праздничных дней на 2026 год

Новости. Общество
09:30, 01 Июля 2025
фото: © Andrey_Popov / shatterstock

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Проект календаря на будущий год разработал Минтруд. Он размещен на общественное обсуждение.

Согласна планам ведомства, новогодние каникулы продлятся 12 дней.

«Постановление о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается Правительством ежегодно. Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней — с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026-го года», — отметил глава Минтруда России Антон Котяков.

Кроме того, в следующем году россиян ожидают сокращенные рабочие недели в связи с Днем защитника Отечества — с 21 по 23 февраля и с Международным женским днем — с 7 по 9 марта. В мае россияне будут отдыхать дважды по три дня — с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая.

Также в июне вновь будут выходные с пятницы по воскресенье — с 12 по 14 июня, а в ноябре будет один дополнительный выходной — 4 ноября (День народного единства) выпадает на среду.

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