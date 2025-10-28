Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить не только мать, но и любой другой член семьи.
Соответствующие разъяснения опубликовало Министерство труда.
Ведомство уточняет, что правом на такой отпуск полностью или частично могут воспользоваться отец ребенка, бабушка, дедушка или любой другой родственник либо опекун, фактически осуществляющий уход.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет выплачивается тому члену семьи, который находится в соответствующем отпуске. При этом, если работник решит досрочно выйти из отпуска на работу, выплата пособия будет продолжена до исполнения ребенку 1,5 лет.
