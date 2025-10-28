Соответствующие разъяснения опубликовало Министерство труда. Ведомство уточняет, что правом на такой отпуск полностью или частично могут воспользоваться отец ребенка, бабушка, дедушка или любой другой родственник либо опекун, фактически осуществляющий уход. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет выплачивается тому члену семьи, который находится в соответствующем отпуске. При этом, если работник решит досрочно выйти из отпуска на работу, выплата пособия будет продолжена до исполнения ребенку 1,5 лет.

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить не только мать, но и любой другой член семьи.

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.