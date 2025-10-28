РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Станет ли Вологда примером для Карелии в борьбе с алкоголем
28 октября, 10:45 Статьи
Обществоведение
«Нескучное место»: в Петрозаводске появилась учебная мастерская для детей с особенностями
27 октября, 12:00 Статьи
Кинотетрис
«Горыныч»: фильм-сказка с жанровой пестротой и первоклассным актёрским составом
24 октября, 16:30 Статьи
Новости

В Костомукше трое несовершеннолетних повредили вышку сотовой связи

09:56

Более 415 млн рублей выделят на капремонт диагностического корпуса в Петрозаводске

09:31

Автовокзал Петрозаводска опубликовал обновленное зимнее расписание

08:59

На Земле началась магнитная буря

08:39

Врачи Малышева и Продеус предупредили об опасности заражения норовирусом при употреблении устриц в ресторанах

08:20

Новый жилой комплекс с условиями для маломобильных людей в Петрозаводске прошел проверку

08:02

Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком

07:42

Объявлен срок завершения строительства стадиона в Кондопоге

07:20

Соцнорму потребления электричества в России могут урезать в три раза

07:02

В Петрозаводске запускают троллейбусы по обновленной улице Судостроительной

06:42

Президент Камеруна Поль Бийя в 92 года переизбран на восьмой срок

00:10

Главные новости сегодняшнего дня

22:20

Названы самые востребованные профессии в Карелии

21:48

Инфляция в Карелии в сентябре ускорилась до 8,78%, опередив общероссийский показатель

21:25

Житель Карелии убил знакомого из-за конфликта

20:22

Эксперт оценил будущие пенсии зумеров

20:00

Житель Петрозаводска осужден на 5 лет строгого режима за насилие в отношении полицейского

19:08

Новые грузовые автомобили будут приобретены для лесных пожарных Карелии

18:55

Коммунальщики завершили первый этап реконструкции тепловых сетей на Ключевой

18:03

Артур Парфенчиков назвал приоритеты трехлетнего бюджета Карелии

17:29

Дождливо, до +8°С: прогноз погоды на 29 октября

17:01

Боксер из Карелии Роман Богданов будет защищать честь России на Первенстве Европы

16:40

Новый тренер хоккейной команды «Динамо-Карелия» рассказал о будущем коллектива

16:30

Готовность Лососинской плотины к осеннему половодью оценила межведомственная комиссия

16:22

Новые виды медпомощи по ОМС будут доступны жителям Карелии в будущем году

16:15

Призыв на военную службу в России станет круглогодичным

16:01

Шакала впервые обнаружили в лесу в Карелии

15:40

Умер актер из «Полицейского с Рублевки» Роман Попов

15:21

В Госдуме хотят отменить штрафы водителям за нарушения из-за ям на дороге

15:12

Налоговики Карелии рассказали об изменении правил расчета налогов на землю и имущество граждан

15:00

Похититель велосипедного колеса из Петрозаводска объявлен в розыск

14:41

Четыре человека утонули в Карелии за неделю: в МЧС напомнили о правилах поведения на воде

14:20

Петрозаводские энергетики модернизируют освещение в сквере имени Шотмана

14:05

Билайн запустил новую акцию «3в1»: забирайте realme 15T 256 ГБ с выгодой в 8000 рублей

13:57

В Петрозаводске юный водитель сбил подростка на пешеходном переходе

13:49

Похожий на метеорит объект наблюдали в небе над Петрозаводском

13:34

Пострадавшему от мошенников жителю Карелии удалось вернуть часть суммы

13:14

Под Петербургом пресечена работа нелегальной майнинг-фермы с ущербом свыше 1 млрд рублей

13:00

Закрытая территория обеспечит безопасность жильцов нового дома «Аристократ» в центре Петрозаводска

12:50

В Петрозаводске начали строить лесопильный завод за 3 млрд рублей

12:41

Почти 6 млн рублей похитили мошенники у жителей Карелии в минувшие выходные

12:27

В Петрозаводске сбили 45-летнего мужчину

12:11

Мед из непонятного сырья обнаружили в Карелии

11:52

В России предложили ввести «шведский стол» в школах

11:37

Пьют или перестали: что не так с антиалкогольной кампанией в Вологодской области

11:21

В День народного единства в Петрозаводске пройдет общенародный крестный ход

11:10

В МВД рассказали о схемах мошенников в «черную пятницу»

11:03

Легковой автомобиль перевернулся и врезался в фонарный столб под Петрозаводском

10:49

В Петрозаводске проведут фестиваль, посвященный Роберту Рождественскому

10:32

Пенсионер из Петрозаводска инвестировал в карман мошенников более 1,2 млн рублей

10:11

На озере в Карелии опробовали «подводный радар» для изучения ихтиофауны

10:04

11-летняя девочка получила травму на уроке физкультуры в Петрозаводске

09:49

В Карелии сняли выпуск нового гастрономического шоу

09:29

Заболеваемость ОРВИ в Карелии продолжает снижаться

08:59

Жителю Карелии вынесли приговор за убийство двух человек

08:39

Видеообращением к президенту страны, которое записали жители квартала в Петрозаводске, заинтересовался Следком России

08:22

«Достойнейших жён» мифологических героев определят в Выставочном зале Петрозаводска

08:02

«Яблочный» депутат Петросовета Ольга Тужикова досрочно покидает свой пост

07:44

Звёзды игровой индустрии оценят разработки начинающих программистов из Петрозаводска

07:22

«Мы ждали их больше 30 лет»: известный оркестр из Москвы выступит на сцене Карельской филармонии

07:05

Грибной парфюм из Карелии представили на выставке в Петербурге

06:43

Убыточный аэропорт в Финляндии закроют до конца года

00:12
Минтруд России напомнил о праве отцов и родственников на отпуск по уходу за ребенком
Сегодня 07:42 Общество
Поделиться

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет может оформить не только мать, но и любой другой член семьи.

фото: © «Столица на Онего»

 Соответствующие разъяснения опубликовало Министерство труда.

Ведомство уточняет, что правом на такой отпуск полностью или частично могут воспользоваться отец ребенка, бабушка, дедушка или любой другой родственник либо опекун, фактически осуществляющий уход.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им полутора лет выплачивается тому члену семьи, который находится в соответствующем отпуске. При этом, если работник решит досрочно выйти из отпуска на работу, выплата пособия будет продолжена до исполнения ребенку 1,5 лет.

Ранее Минтруд рассказал, как изменятся социальные выплаты в 2026-м году.

Обсудить (0) в ленту
Все преимущества жизни в центре Петрозаводска смогут оценить будущие новоселы престижного дома «Аристократ»
Торговый центр начали строить в «Талоярви»
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение