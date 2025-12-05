Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий новый перечень работ, на которых будет полностью запрещен труд лиц младше 18 лет.
Документ, о котором рассказывает ТАСС, призван усилить защиту подростков на рынке труда и закрыть лазейки для работодателей. Вступление новых правил в силу планируется с 1 сентября 2026 года.
Ключевое изменение — переход от списка запрещённых профессий к перечню запрещённых видов работ и трудовых функций. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, текущая модель, основанная на наименованиях должностей, позволяет обходить запреты через их переименование. Новый подход, где запрещены конкретные виды деятельности, исключит такую возможность.
Предлагаемый перечень включает 67 видов работ, сгруппированных по ключевым категориям риска:
- Работы с установленными вредными или опасными условиями труда.
- Подземные работы.
- Работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию.
- Работы с высоким риском травматизма.
- Работы, связанные с воздействием вредных производственных факторов (физических, химических, биологических), негативно влияющих на растущий организм.
- Работы, на которых невозможно провести полноценную оценку условий труда.
В ведомстве напомнили, что базовый запрет на труд несовершеннолетних во вредных и опасных условиях установлен Трудовым кодексом РФ. Новый приказ конкретизирует эти нормы. Нарушение запрета повлечет за собой административную ответственность для работодателей в виде штрафов, а в случаях причинения вреда здоровью подростка — может наступить и уголовная ответственность.
Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для проведения общественного обсуждения.
