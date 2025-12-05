РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Кинотетрис
«Волчок»: на больших экранах – остросюжетный боевик со сногсшибательной энергетикой
05 декабря, 16:23 Статьи
Обществоведение
«Он вроде есть, но его как бы нет»: как изменился раздельный сбор после ухода компании «Эколайн»
05 декабря, 13:23 Статьи
5 вопросов
Начисления за тепло, квитанции и приборы учета: в «Петербургтеплоэнерго» ответили на актуальные вопросы
05 декабря, 10:30 Статьи
Новости

Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

00:08

Самые читаемые новости за 5 декабря

22:20

Лариса Долина вернет все деньги Полине Лурье после скандала с мошенничеством

22:10

В России распространяется гонконгский грипп A(H3N2)

22:00

Новые светильники установили на улице Антонова в Петрозаводске

21:30

Мокрый снег, а потом потепление: карельские синоптики дали прогноз на выходные и начало недели

20:25

50-летний ефрейтор из Прионежья погиб на СВО

20:01

Молодой водитель иномарки насквозь пробил забор в Петрозаводске

19:34

Хозяева сбежавшей после пожара в Петрозаводске собаки объяснили, почему не взяли ее к себе

18:58

В Нацбанке рассказали, сколько банковских карт находится у жителей Карелии

18:35

Россияне назвали самые значимые для себя книги

18:11

Стало известно, сколько получит Карелия на компенсацию затрат по тушению пожаров

17:42

Карельский юрист рассказал о возможных последствиях скандальной истории с Ларисой Долиной

17:20

Снег с дождём накроет Карелию 6 декабря

17:03

В Петербурге прошел завершающий этап Сбер Бизнес-Феста

16:55

Гостиница, музей и закусочные: утвержден проект благоустройства бывшей тюрьмы «Кресты»

16:45

Фиксированная выплата к страховой пенсии в 2026 году составит почти 10 тысяч рублей

16:32

В широкий прокат вышел историко-приключенческий боевик «Волчок»

16:25

Умирающего от кровотечения жителя Карелии спасли благодаря молодому фельдшеру

16:18

Глава Карелии обозначил ключевые задачи перед региональным отделением Российского военно-исторического общества на 2026 год

16:10

В Петрозаводске подведены итоги рейда ГИБДД: за 3 дня «попались» более 50 человек

16:02

Вблизи Петрозаводска ремонтируют тропу к самой большой ели Фенноскандии

15:46

Фельдшер из Карелии удостоен звания «Почетный донор России»

15:32

В России запустят многофункциональный мессенджер «Молния» для взаимодействия с Китаем

15:11

Бывшему главе администрации Лахденпохского района дали условный срок за махинации с квартирами

14:54

В Карелии строят четырехэтажный детский сад с лифтом на 150 мест

14:40

Умер актер из Mortal Kombat Кэри-Хироюки Тагава

14:27

Пожарные в Карелии вскрыли квартиру для спасения пожилого мужчины

14:14

Глава Карелии поблагодарил депутатов Законодательного Собрания за работу над бюджетом республики

14:08

Жительница Карелии заплатила 163 тысячи рублей за то, что затопила соседей

14:02

Центробанк с 8 декабря отменяет ограничения на валютные переводы за границу

13:47

Чиновники и экоактивисты рассказали, что ждет раздельный сбор мусора в Карелии

13:34

Вынесен приговор жителю Карелии, который трижды обокрал друга

13:18

Менеджер по продажам — самая популярная подработка в Карелии

13:02

Карельские инкубаторы для лосося получили «Зеленую премию»

12:46

В Карелии молодому человеку грозит до 4 лет лишения свободы за кражу кофе

12:32

В Питкяранте начинается строительство дома для расселения аварийного жилья

12:16

В Карелии полиция ликвидировала интернет-магазин с наркотиками

12:01

Пять детских садов планируют начать капитально ремонтировать в Карелии

11:48

Верховный суд Карелии встал на сторону жителей Ринды, которые борются против размещения в поселке турбаз

11:38

В Карелии женщина перевела почти 3 млн рублей мошенникам в попытке заменить водяной кран

11:19

В Петрозаводске водитель при выезде со двора сбил молодую женщину

10:57

В «Петербургтеплоэнерго» ответили на важные вопросы о начислении платы и квитанциях

10:30

Карелия попала в список регионов, которым выделено 3 млрд рублей на затраты по борьбе с лесными пожарами

10:20

На Карелию надвигаются снегопады

10:10

3 км световых гирлянд развесят в городе Сортавала к Новому году

09:48

Житель Петрозаводска украл из магазина 37 упаковок масла

09:31

В Карелии за неделю подорожали огурцы и яблоки, но снова подешевел бензин

09:15

В городе Сортавала мошенники под видом сотрудников администрации звонят пенсионерам

08:59

В карельском поселке Ильинский достраивают большую врачебную амбулаторию

08:39

Карелия вошла в топ-3 региона России для отдыха класса люкс

08:22

Игорь Зубарев предложил создавать отечественные тренажеры для реабилитации участников СВО

08:00

В Ладвинской школе появился симулятор трактора «Беларусь»

07:44

Карельская боксёрша Валентина Галаган вошла в десятку сильнейших на чемпионате России в Уфе

07:20

В России могут начать штрафовать водителей электросамокатов

07:02

«Сидел и умирал»: неизвестные выбросили кота в колодец дома на окраине Петрозаводска

06:41

В Южной Африке нашли останки древних людей, которые 200 тысяч лет жили в изоляции от человечества

00:13
Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних
Сегодня 00:08 Общество
Поделиться

Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий новый перечень работ, на которых будет полностью запрещен труд лиц младше 18 лет.

фото: © Столица на Онего

Документ, о котором рассказывает ТАСС, призван усилить защиту подростков на рынке труда и закрыть лазейки для работодателей. Вступление новых правил в силу планируется с 1 сентября 2026 года.

Ключевое изменение — переход от списка запрещённых профессий к перечню запрещённых видов работ и трудовых функций. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, текущая модель, основанная на наименованиях должностей, позволяет обходить запреты через их переименование. Новый подход, где запрещены конкретные виды деятельности, исключит такую возможность.

Предлагаемый перечень включает 67 видов работ, сгруппированных по ключевым категориям риска:
- Работы с установленными вредными или опасными условиями труда.
- Подземные работы.
- Работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию.
- Работы с высоким риском травматизма.
- Работы, связанные с воздействием вредных производственных факторов (физических, химических, биологических), негативно влияющих на растущий организм.
- Работы, на которых невозможно провести полноценную оценку условий труда.

В ведомстве напомнили, что базовый запрет на труд несовершеннолетних во вредных и опасных условиях установлен Трудовым кодексом РФ. Новый приказ конкретизирует эти нормы. Нарушение запрета повлечет за собой административную ответственность для работодателей в виде штрафов, а в случаях причинения вреда здоровью подростка — может наступить и уголовная ответственность.

Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для проведения общественного обсуждения.

Ранее мы рассказывали, что в России могут ограничить работу круглосуточных магазинов.

Обсудить (0) в ленту
РЕКЛАМА
Приглашаем экспортеров на мастер-класс с представителем Карельской таможни
Квартиру в «Talojarvi» можно купить по минимальной фиксированной цене
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение