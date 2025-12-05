Минтруд России предложил запретить 67 видов работ для несовершеннолетних

Ранее мы рассказывали, что в России могут ограничить работу круглосуточных магазинов.

В ведомстве напомнили, что базовый запрет на труд несовершеннолетних во вредных и опасных условиях установлен Трудовым кодексом РФ. Новый приказ конкретизирует эти нормы. Нарушение запрета повлечет за собой административную ответственность для работодателей в виде штрафов, а в случаях причинения вреда здоровью подростка — может наступить и уголовная ответственность.

Предлагаемый перечень включает 67 видов работ, сгруппированных по ключевым категориям риска: - Работы с установленными вредными или опасными условиями труда. - Подземные работы. - Работы, которые могут причинить вред здоровью и нравственному развитию. - Работы с высоким риском травматизма. - Работы, связанные с воздействием вредных производственных факторов (физических, химических, биологических), негативно влияющих на растущий организм. - Работы, на которых невозможно провести полноценную оценку условий труда.

Ключевое изменение — переход от списка запрещённых профессий к перечню запрещённых видов работ и трудовых функций. Как пояснили в пресс-службе Минтруда, текущая модель, основанная на наименованиях должностей, позволяет обходить запреты через их переименование. Новый подход, где запрещены конкретные виды деятельности, исключит такую возможность.

Документ, о котором рассказывает ТАСС , призван усилить защиту подростков на рынке труда и закрыть лазейки для работодателей. Вступление новых правил в силу планируется с 1 сентября 2026 года.

Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа, утверждающий новый перечень работ, на которых будет полностью запрещен труд лиц младше 18 лет.

