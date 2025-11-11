Минцифры предложило предложило отслеживать просмотры пользователей в онлайн-кинотеатрах

Минцифры России разработало проект новых требований к сбору данных, который может затронуть соцсети и стриминговые платформы: инициатива предполагает передачу информации о поведении зрителей исследовательской компании Mediascope.

Минцифры России разработало проект новых требований к сбору данных об аудитории интернет-сервисов. Согласно инициативе, онлайн-кинотеатры и социальные сети будут обязаны передавать детальную информацию о пользовательской активности, сообщает Фонтанка со ссылкой на РБК.

В перечень требуемых сведений, по данным издания, входят:

— Передача бессрочных идентификаторов пользователей, привязанных к номеру телефона.

— Фиксация полной информации о просмотрах: какие фильмы и сериалы смотрел пользователь.

— Детализация поведения: моменты паузы, перемотки и возобновления просмотра.

Данные будут направляться исследовательской компании Mediascope, уполномоченной Роскомнадзором на измерение аудитории Рунета.

Ранее сообщалось, что для получения государственных грантов на производство контента онлайн-кинотеатры могут обязать заполнять декларации о соответствии их контента традиционным ценностям. Критерии разрабатывают Минкультуры и Минцифры.

По информации «Коммерсанта», в декларации нужно будет указать наличие в фильмах «патриотизма, уважения к семье, гуманизма и преемственности поколений». При оценке будут учитываться не только содержание, но и статистика просмотров, количество упоминаний в СМИ и общественное восприятие.

Инициатива разработана в рамках совершенствования системы измерения интернет-аудитории. Требования могут затронуть крупнейшие российские онлайн-платформы, включая социальные сети и стриминговые сервисы.

Напомним, список доступных при отключении интернета сайтов будет расширен.