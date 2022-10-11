Мины, бомбы и гранаты нашли спасатели в четырех районах Карелии

Карельские спасатели обезвредили более трех десятков взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны, сообщили в Госкомитете по безопасности Карелии.

В Карелии продолжают находить боеприпасы, оставшиеся со времен Великой Отечественной войны. Обезвреживает их группа разминирования Карельской республиканской поисково-спасательной службы.

Накануне специалисты изъяли 34 взрывоопасных предмета, обнаруженных в Олонецком, Лахденпохском, Питкярантском и Лоухском районах. Среди опасных находок оказались артиллерийские снаряды, ручные гранаты (осколочные, противотанковые и другие), авиационные бомбы и 120-мм минометная мина.

В Госкомитете напомнили, что в этом году сотрудники поисково-спасательной службы, подведомственной Госкомитету Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения, изъяли 712 взрывоопасных предметов. 678 из них уже уничтожены.