Минздрав: алкоголь вызывает четыре группы заболеваний, которые являются главной причиной смертности в мире

Алкоголь напрямую провоцирует развитие четырёх групп неинфекционных заболеваний, которые являются основной причиной смертности в мире.

Регулярное употребление спиртного статистически значимо повышает риск смертельных болезней, сообщает Минздрав Карелии со ссылкой на экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).:



— Сердечно-сосудистые заболевания: риск гипертонии повышается на 60%, инсульта — на 50%;



— Онкология: всего 1 бокал вина в день увеличивает риск рака груди на 15%, кишечника — на 10%;



— Диабет 2 типа: алкоголь нарушает метаболизм глюкозы, повышая риск заболевания на 30%;



— Хронические болезни печени: 50% случаев цирроза печени напрямую связаны с употреблением алкоголя.



Ключевой вред наносится через три процесса: алкоголь вызывает системное воспаление, повреждает ДНК клеток и нарушает гормональный баланс. Это создаёт прямые предпосылки для развития хронических патологий.



Исследования показывают, что отказ от спиртного на 1 месяц позволяет снизить маркеры воспаления в крови на 40%, а также способствует нормализации артериального давления и уровня сахара.

Напомним, Минздрав сообщал, что ограничения продажи алкоголя способствуют снижению смертности от болезней сердца и сосудов.