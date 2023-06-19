Минздрав: «число обращающихся в вытрезвитель Петрозаводска снизилось»

В Минздраве Карелии рассказали, сколько человек в среднем ежедневно поступает в медвытрезвитель Петрозаводска.

С начала года в медвытрезвитель обратились 365 человек, сообщает ведомство. В выходные и праздничные дни сюда доставляются или обращаются самостоятельно в среднем два-три человека. Так, с 10 по 12 июня поступили двое мужчин.

«Один отказался от нахождения в вытрезвителе, второй был госпитализирован в Республиканский наркологический диспансер», — уточнил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

Отметим, за прошедшие выходные в вытрезвитель обратились тоже два человека.

Напомним, первый в Северо-Западном Федеральном округе вытрезвитель открылся на ул. 8 Марта, 40 в Петрозаводске и действует на базе Республиканского наркологического диспансера.