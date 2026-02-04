Минздрав: детское апноэ можно лечить обычным солевым спреем

Ежедневное использование обычного солевого спрея для носа может значительно облегчить симптомы обструктивного апноэ сна у детей и в половине случаев позволяет избежать хирургического вмешательства.

Обычный солевой спрей может значительно уменьшать симптомы обструктивного апноэ сна у детей. К такому выводу пришли австралийские учёные из Университета Монаша в ходе клинического исследования, сообщает Минздрав Карелии.

В рандомизированном исследовании участвовали 150 детей в возрасте 3–12 лет, направленных к специалистам с нарушениями дыхания во сне. После 6 недель применения солевого спрея почти у трети (30%) детей симптомы полностью исчезли.

Детям, у которых жалобы сохранились, продлили лечение ещё на 6 недель: одна группа продолжила использовать солевой раствор, другая перешла на стероидный спрей. Существенных различий в эффективности между группами не выявили. В общей сложности за 12 недель улучшение или полное выздоровление было отмечено у 50% участников без привлечения хирургии или узких специалистов.

Учёные подчёркивают, что доступный, недорогой и безопасный солевой спрей может стать первой линией терапии при лёгких и умеренных формах обструктивных нарушений дыхания во сне у детей. Это позволит сократить очереди к отоларингологам и снизить количество операций по удалению миндалин и аденоидов (тонзиллэктомий и аденоидэктомий).

