В Минздраве рассказали о влиянии алкоголя на кожу

Регулярное употребление алкоголя даже в небольших дозах вызывает преждевременное старение кожи. Всего 1 бокал вина (50 г. алкоголя) в день ускоряет появление морщин на 15%.
Минздрав Республики Карелия выделил главные изменения в органимзе вследствие употребления алкоголя:
— «Алкогольное лицо»: опущенные веки, глубокие носогубные складки, деформация овала лица.
— Ранние морщины из-за разрушения коллагена.
— Тусклость кожи вследствие блокировки усвоения витаминов А и Е.
При этом всего через 14 дней трезвости наступают позитивные последствия: исчезают отеки и возвращается здоровый цвет лица.
Через 30 дней выработка коллагена увеличивается на 42%.
А через 90 восстанавливается овал лица и появляется естественное сияние.
Эксперты подчеркивают, что последствия регулярного употребления алкоголя становятся особенно заметны после 30 лет. Полное восстановление кожи требует от 3 месяцев трезвости, но первые положительные изменения видны уже через две недели.
Напомним, в Минздраве рассказали о популярном у подростков напитке.