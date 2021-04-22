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Минздрав Карелии: Аптека в Великой Губе откроется в ближайшее время

Новости. Общество
18:12, 22 Апреля 2021
фото: страница Михаила Охлопкова Вконтакте
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Жителей Заонежья возмутила некорректная информация, опубликованная в СМИ.

Минздрав Карелии прокомментировал ситуацию с открытием аптеки в поселке Великая Губа Медвежьегорского района.

В одной из республиканских газет 14 апреля была опубликована статья, в которой говорилось о том, что после вмешательства спикера Заксобрания в селе открылся аптечный пункт. Обрадованные жители Великой Губы отправились за лекарствами и наткнулись на закрытую дверь.

Люди возмутились. Муниципальная аптека в селе закрылась еще в 2014-м, с тех пор лекарства продавали частные организации и предприниматели. В прошлом году аптечный пункт закрылся окончательно, и местные жители жаловались во все инстанции и органы власти, что не могут купить лекарства.

Вопрос с аптекой болезненный не только для Великой Губы. Территориально с селом связаны еще 38 деревень, и все они также испытывают проблемы с покупкой жизненно необходимых препаратов. Ездить за лекарствами приходилось в Медвежьегорск за 120 километров.

В начале апреля стало известно, что одна из аптечных сетей готова начать работу в Великой Губе. Уже подготовлены помещения и завезено необходимое оборудование. Оставалось только пройти процедуру лицензирования.

Как пояснили в карельском Минздраве, лицензирование затянулось из-за качества воды и изменившихся санитарных норм. Но эта проблема практически решена.

- Задержка с открытием возникла из-за отрицательных проб воды и изменившихся норм СанПиНов, касающихся помещений для аптек. Компания устранила все проблемы: было закуплено специальное оборудование, установлена ультрафиолетовая лампа, проведено хлорирование воды. Повторные пробы воды оказались положительными. Документы для лицензирования поступили в Минздрав Карелии. В ближайшее время аптека откроется, - говорится в комментарии министерства.

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