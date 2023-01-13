Минздрав Карелии дал советы гипертоникам, как избежать инфаркта

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как гипертоникам заботиться о здоровье, чтобы не было инсульта и инфаркта.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков отметил, что хронические неинфекционные заболевания, включая болезни сердца, распространены в мире. Чаще всего люди страдают от артериальной гипертонии.

Гипертония, по словам министра Охлопкова, встречается примерно у 40% взрослого населения нашей страны и отчётливо выражено у людей старше 50 и особенно 60 лет.

«Артериальная гипертония — ведущий фактор риска развития инсультов и инфарктов, а также инвалидизации людей от этих заболеваний, и вероятности смерти», — отметил Михаил Охлопков.

По совету министра здравоохранения избежать гипертонии и снизить риск сосудистой катастрофы поможет соблюдение нескольких правил:

— Хотя бы 30 минут в день умеренной физической нагрузки.

— Важно питаться сбалансированно и следить за весом.

— Отказаться от курения и алкоголя.

— Учиться управлять стрессом.

— Если гипертонию уже диагностировали

— соблюдать рекомендации врача и не прерывать приём лекарств.