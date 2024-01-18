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Минздрав Карелии готовит к открытию долгожданную амбулаторию в Соломенном

Новости. Общество
10:40, 19 Января 2024
фото: © Михаил Охлопков / VK

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Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как строили амбулаторию в Соломенном, чтобы каждому пациенту отдаленного микрорайона Петрозаводска было хорошо.

На свой странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков показал старое, ветхое здание амбулатории в Соломенном, которое уже давно перестало отвечать требованиям и стандартам современной медицины. Жителям отдаленного микрорайона приходилось ездить на приемы к врачам в городскую поликлинику, что для многих создавало большие проблемы и неудобства, особенно это касалось пожилых людей и женщин с детьми.

Руководство Минздрава как никто понимало сложившуюся проблему и то, что единственным правильным решением в ситуации будет строительство новой амбулатории, чтобы каждому пациенту было хорошо.

Была проделана большая работа. Как отметил министр, открытие амбулатории – не сиюминутное дело. Вначале искали место, обсуждали все с местными жителями, прислушивались к их мнению и желаниям.

«Мы приложили много усилий, чтобы найти место для строительства новой амбулатории, внести изменения в программу модернизации первичного звена здравоохранения, найти средства, отработав, в том числе, с Банком ВТБ, с Минздравом России и Территориальном фондом обязательного медицинского страхования», - сказал Михаил Охлопков.

И в результате все получилось, хотя это было и непросто.
Все этапы – от выбора участка до строительства здания – контролировались специалистами министерства здравоохранения вместе с местными жителями.

И как отметил Михаил Охлопков, эта деятельность не прекращается и сегодня: Минздрав продолжает работать для населения и вместе с населением.

Сегодня в Соломенном можно увидеть новое здание амбулатории и сейчас оно оснащается современным медицинским оборудованием и мебелью.

Один из самых сложных этапов строительства был связан с новым оборудованием, которое будет в амбулатории – со стоматологическим визиографом. Помещение, где его установят, обшито свинцовыми плитами – защитой в соответствии с СанПинами. Установлена и специальная дверь.
Оснащение амбулатории требует времени, поставки ещё продолжаются. Завершаются организационные работы: обеспечение охраны здания, доступа к интернету. Процедуру лицензирования тоже никто не отменял, и сейчас идёт лицензирование ряда услуг. В том, чтобы амбулатория соответствовала всем требованиям к условиям оказания медицинской помощи, заинтересованы все – и пациенты, и специалисты.

Глава ведомства рассказал, что в амбулатории будут вести приёмы терапевт, педиатр, фельдшер, акушер, зубной врач. Заработают кабинеты функциональной диагностики, УЗИ, прививочный, процедурный, физиотерапии.

А для того, чтобы местные жители могли получать помощь узких специалистов рядом с домом, будут организованы выездные приёмы кардиолога, невролога, эндокринолога и хирурга.

Городская детская поликлиника №1 сейчас также работает над организацией детских приёмов. Принимать детей будет врач-педиатр.

Михаил Охлопков рассказал, гибридный метод финансирования проекта позволил оснастить амбулаторию оборудованием и сделать современную навигацию.

Глава Минздрава поблагодарил за оказанную помощь заместителя управляющего регионального операционного офиса «Петрозаводский» Банка ВТБ Ларису Анатольевну Орлову и Территориальный фонд обязательного медицинского страхования за оказанную помощь.

Как только амбулатория будет полностью готова к работе, она распахнёт свои двери для пациентов. Ориентировочно – в конце января-начале февраля.

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